“No lo considero mi padre”: Melissa Lobatón rompe su silencio sobre relación con Abel Lobatón

La joven influencer Melissa Lobatón hija de Melissa Klug sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente que no mantiene ningún tipo de vínculo con su padre biológico, el exfutbolista Abel Lobatón, generando un intenso debate en redes sociales sobre la figura paterna y la ausencia familiar.

Durante una ronda de preguntas en su cuenta de TikTok, Melissa Lobatón decidió responder sin filtros a la curiosidad de sus seguidores sobre la relación con su progenitor. “Es la última vez que lo voy a decir: yo no tengo relación ninguna con ese ser humano”, afirmó a todos sus seguidores.

La influencer sostuvo que la ausencia de Abel Lobatón ha marcado su forma de entender la paternidad. “En verdad, es como si fuera un X. No lo considero mi padre”, expresó, subrayando que jamás contó con una figura paterna y que el exfutbolista nunca mostró interés en acercarse.

MELISSA KLUG RESPALDA A SU HIJA

Melissa Klug, madre de la joven, también se pronunció tras las declaraciones de su hija y respaldó su postura. “Nunca estuvo presente en la vida de mis hijas, de las dos, de Samahara y de Melissa”, señaló la empresaria a América Hoy.