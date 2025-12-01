Ibai Llanos probó el ceviche de Maido y quedó fascinado: "No tengo palabras, es un 10 de 10"

El streamer español Ibai Llanos llegó por primera vez a Perú como parte de su recorrido latinoamericano, visitando Maido, el restaurante elegido como el Mejor del Mundo según The World's 50 Best 2025.

El popular creador de contenido grabó un video degustando el menú del chef Mitsuharu 'Micha' Tsumura, destacando la experiencia como una de las que más ilusión le generaba. "Es uno de los videos que más ilusión me hace grabar", comentó Ibai.

Dicha reacción fue antes de probar platos que incluían chía, paiche, camarones, atún, erizos y una reinterpretación del ceviche con crema de pistachos, caracoles de mar, calamar, fortuno y leche de tigre. "Increíble, brutal, impresionante... En Perú se come espectacular. Viva Perú", agregó al finalizar la experiencia.

Reacciones y objetivos de la visita

Tras probar el ceviche reinterpretado, Ibai Llanos reaccionó con entusiasmo y manifestó "No tengo palabras, no puedo describir lo que estoy sintiendo. Necesito pedir otro. ¡Que viva Perú y que viva el ceviche! Es un 10 de 10". El creador de contenido publicó el video este domingo con la descripción "El mejor restaurante del mundo en 2025 está en Perú. Y he ido".

La visita del streamer, que comenzó el martes 24 de noviembre, incluyó múltiples objetivos gastronómicos y culturales. Entre sus actividades figuraron conocer personalmente al creador peruano Koirandoshil, probar el pan con chicharrón en una sanguchería tradicional de Lima y entregar la "Sartén Dorada", trofeo que Perú obtuvo al ganar el Mundial de los Desayunos organizado por el propio Ibai.