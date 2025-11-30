Melissa Klug y Jesús Barco se besan y confirman proceso de reconciliación: "No hemos vuelto, pero amor hay"

La empresaria Melissa Klug se refirió a su situación actual con Jesús Barco luego de que se difundieran imágenes del futbolista en una fiesta en Huánuco junto a los jugadores Carlos Ascues y la 'Hiena' Gómez.

A pesar de la polémica, ambos confirmaron que mantienen un diálogo para intentar retomar la relación, aunque Klug aclaró en entrevista con América Televisión, que aún no ha perdonado completamente al deportista.

"Nosotros lo venimos conversando desde hace un tiempo, él me ha pedido disculpas a la interna, no queremos forzar nada, simplemente queremos que las cosas se sanen y ver la manera de retomar la relación; si ambos lo queremos, lo vamos a hacer", enfatizó.

Proceso de reconciliación y asumir consecuencias

Barco fue invitado al programa "Esta Noche" para pedir disculpas públicas por sus acciones. "Le falté a mi familia y a Melissa, lo que menos quería era causarle dolor", reconoció el futbolista, y explicó que su principal objetivo es recuperar la estabilidad familiar luego de consultarle a Klug si deseaba continuar construyendo su proyecto familiar.

Pese a la insistencia de los conductores del programa, Melissa Klug mantuvo que el proceso de reconciliación es gradual. "No hemos vuelto, pero amor hay", sostuvo la chalaca. Por su parte, Barco concluyó asumiendo las consecuencias de sus actos y señaló que "Para cada decisión que uno toma, hay consecuencias y hay que saber asumirlas".