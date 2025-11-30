Continúa guerra entre hermanas: Greissy Ortega dice que Milena Zárate “es una pobre y triste payasa”

Nuevamente las diferencias entre Greissy Ortega y su hermana Milena Zárate volvieron a los titulares. Esto, luego que la cantante la señalara de “zángana” y reviviera el escándalo que involucró hace unos años a ambas con el cómico Edwin Sierra.

En entrevista con Trome, la joven aseguró que Milena siempre recurre a esos ataques para generar polémica y que, a diferencia de ella, jamás ha dependido de nadie para sacar adelante a sus hijos, como lo hace su hermana que depende de su expareja.

“Pobrecita. Ya quisiera aprender a no depender del padre de su hija, siempre hace show con lo mismo. Me dice que soy zángana, pero yo no voy a tocarle la puerta para que le dé de comer a mis hijos. Nunca me ha tocado depender de ella”, dijo.

VIVE DE LOS DEMÁS

“Todo lo que tiene es gracias a Edwin. La camioneta gracias a Edwin, el departamento lo tiene gracias a su hija. Así que zángana es ella, que vive de los demás”, señaló Greissy, asegurando que no vive pendiente de exponer la vida de otros.

“Yo no me meto con ella ni le saco los trapitos al aire. Milena se mete en la vida de todo el mundo. Es una pobre y triste payasa que no sabe qué hacer con su vida. Lo único que le queda es hablar de los demás”, agregó mortificada la joven.