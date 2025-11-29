La Tigresa del Oriente cumple 80 años: De maquilladora a 'diva viral bizarra"

La popular Tigresa del Oriente cumplió 80 años, y su trayectoria sigue siendo uno de los fenómenos más improbables y virales de la cultura popular latinoamericana.

Nacida como Juana Judith Bustos Ahuite en la selva de Loreto, su vida estuvo marcada por la humildad, reinvención y un pulso creativo que nunca se resignó al anonimato.

Desde que llegó a vivir a Lima se formó como maquilladora y caracterizadora, llegando a trabajar durante dos décadas en televisión, un oficio que la acercó al lenguaje del artificio, la transformación y la imagen como herramienta expresiva que con el tiempo la llevó a la fama.

Su salto a la fama llegó en 2007 con el video de su canción “Nuevo Amanecer”, “Me puse las botas y el traje atigrado, y hoy soy lo que soy”, señaló en su momento y hoy su video tiene más de 15 millones de visitas.

Marcando tendencia

Con 80 años cumplidos este 22 de noviembre, continúa alimentando su mito con homenajes en versiones felinas a su estilo de “Thriller” de Michael Jackson y su homenaje propio de “Nada personal” de Soda Stereo, marcando tendencia con cada proyecto.

Cabe señalar que, como parte de las celebraciones por sus 8 décadas, la artista nacional recibió saludos y celebraciones de sus seguidores y se promocionó ofreciendo saludos personalizados para cumpleaños y eventos especiales.