Gloria Estefan, Juanes, Pet Shop Boys y Mon Laferte actuarán en Viña del Mar 2026

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, que se llevará a cabo del 22 al 27 de febrero, promete una semana electrizante de música con artistas como Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Jessy & Joy, Juanes, Mon Laferte, Paulo Londra y más.

Conocido para esta fecha como “el festival latino más grande del mundo”, la lista completa de artistas de los seis días del 65º evento anual fue revelado el martes pasado martes, por Macarena Ripamonti, alcaldesa de Viña del Mar.

El Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar se originó en 1960 como una modesta competencia local y ha evolucionado hasta convertirse en el festival de música más importante y de mayor duración de América Latina.

A lo largo de las décadas, el festival creció en magnitud y alcance, atrayendo a artistas internacionales y consolidándose como una plataforma clave para la música y el espectáculo en la región.

Cabe señalar que, la sensación del K-pop NMIXX — compuesta por Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo, Kyujin y Lily — y el dúo mexicano Jessy & Joy también estarán presentes en este evento que es uno de los más importantes de la música a nivel mundial.