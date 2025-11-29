“Magical Mystery Tour” de The Beatles cumple 58 años: El primer proyecto multimedia de una banda de rock,

El álbum "Magical Mystery Tour" de The Beatles, que fue lanzado originalmente en el Reino Unido como un EP doble el 8 de diciembre de 1967 y como un LP completo en Estados Unidos el 27 de noviembre de 1967, ha cumplido 58 años.

Este trabajo discográfico de los Cuatro de Liverpool es notable por ser la banda sonora de la película para televisión del mismo nombre, la cual fue concebida y dirigida en gran parte por Paul McCartney tras la muerte del mánager Brian Epstein.

La película recibió críticas mixtas en su momento, pero el álbum fue un éxito comercial, en Estados Unidos permaneció en el número 1 durante dos meses.

Adelantados a la época

"Magical Mystery Tour" es el primer proyecto multimedia de una banda de rock, ya que comprende un álbum/EP y una película para televisión del mismo nombre.

El proyecto fue un intento experimental y psicodélico de capturar el espíritu de las "giras misteriosas" británicas, donde los pasajeros de un autobús no sabían a dónde se dirigían.

Cabe señalar que, este disco incluye canciones icónicas como "I Am the Walrus", "Penny Lane" y "All You Need Is Love". El LP estadounidense, que más tarde se convertiría en el formato estándar internacional, combinó las seis canciones de la banda sonora con otras grabaciones de sencillos de la época de los Beatles.