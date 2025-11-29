Pamela López se sincera y revela por qué se sometió a reducción de sus mamas: "Tenía un trauma"

Pamela López explicó los motivos que la llevaron a someterse a una reducción de mamas y lipoescultura. La empresaria e influencer detalló que tras dar lactancia materna a sus cuatro hijos, desarrolló una asimetría mamaria que la afectaba desde hace años y que además presentaba quistes en uno de sus pechos.

"Di lactancia materna exclusiva a mis 4 hijos y por ello me quedó una mama más grande que la otra. Tenía un trauma que hace cinco años después que di de lactar a Gia me operé y me puse implante, pero el doctor me mintió que me la puso detrás del músculo", dijo.

Los procedimientos estéticos mantuvieron a la empresaria de 38 años más de ocho horas en quirófano, incluyendo una mastopexia con cambio de implantes más pequeños que duró aproximadamente siete horas.

Documenta proceso en redes sociales

López documentó todo el proceso a través de sus redes sociales, donde explicó que estas intervenciones respondían tanto a motivos personales como de salud. Tras las cirugías, la influencer reapareció en sus plataformas digitales para confirmar que los procedimientos habían sido exitosos.

Agradece a Paul Michael

Cabe resaltar, que su actual pareja, Paul Michael, la acompañó en la clínica durante la intervención. La intérprete de 'La Clandestina' compartió fotos con a él y le agradeció por el apoyo recibido.