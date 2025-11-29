Ibai Llanos confirma que ya entregó la 'Sartén de Oro' del Mundial de Desayunos a "una persona especial"

Ibai Llanos confirmó durante su visita a Perú que la 'Sartén de Oro', trofeo que reconoció al pan con chicharrón y tamales como el 'Mejor desayuno del mundo', fue entregada a un representante peruano.

En declaraciones para el programa 'Desvelados', el creador de contenido con millones de seguidores en redes sociales, aseguró que la misión de entregar el mencionado galardón ha concluido satisfactoriamente.

Llanos explicó que el premio se encuentra en poder de "una persona especial", aunque prefirió no revelar su identidad, pero su decisión se dio por sugerencias de seguidores peruanos. "Lo tengo todo grabado, creo que se lo he entregado a una persona especial. Se podrá saber en dos o tres días", afirmó el streamer.

Reacción de galardonado

El creador de contenido describió la reacción del galardonado. "Bueno, yo creo que se impactó mucho porque no se lo esperaba. Le hablé por privado y le dije que había pensado en él porque tenía varias opciones de comentarios que me habían dejado los peruanos", dijo.

'Mundial de los desayunos'

Durante otra entrevista con 'Amor y Fuego', Ibai Llanos explicó el origen del 'Mundial de los Desayunos' que coronó al platillo peruano. "Se me ocurrió durante agosto, mientras todos estaban de vacaciones, crear algo divertido para entretenerme. Así nació la idea", reveló, añadiendo que considera organizar un 'Mundial de los Postres' donde Perú "tiene que estar sí o sí".