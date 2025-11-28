Suheyn Cipriani revela amorío con el Cholo Mena: “Es el favorito de mi familia hasta hoy”

Al parecer los amores del pasado continúan siguiendo a Suheyn Cipriani, quien, durante su visita a un programa digital, reveló que tuvo un amorío con el creador de contendido, Gabriel Mena, conocido en las plataformas como el ‘Cholo Mena’.

Durante su conversación con los conductores del programa ‘Ouke’, la expareja de César Vega y exmiss Perú contó que tuvo una relación corta con Mena, asegurando que hasta el día de hoy su familia sigue preguntándole por él.

“Gabriel, sí, fue mi ex. Estuvimos dos meses y es un gran chico. De hecho, es el favorito de mi familia. Hasta el día de hoy me dicen: ‘¿Por qué terminaste con él?’”, indicó dejando abierta la posibilidad que el amorío entre ambos marcho viento en popa.

¿CÓMO LO CONOCIÓ AL CHOLO MENA?

De acuerdo a lo revelado por Suheyn Cipriani conoció al Cholo Mena a través de una plataforma digital y gracias a una amiga, quien la vio triste después de haberle puesto fin a su matrimonio con el padre de su primer hijo.

“Yo me había separado del papá de mi primer hijo. Yo estaba triste y una amiga me dijo: ‘¿Por qué no te descargas Bumble?’ Y en lo que la descargo, él me sale. Me pareció lindo. De ahí lo stalkeé y dije: ‘Oye, qué chévere’. Además, teníamos algunas cosas en común”, mencionó.