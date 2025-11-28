Melissa Klug MINIMIZA a Evelyn Vela: “Esa mujer no existe en mi vida ni en la de mi familia”

A pesar de que años atrás eran amigas inseparables, actualmente se han declarado la guerra y al parecer ninguna de las dos quiere fumar la pipa de la paz. Melissa Klug y Evelyn Vela no dejan de mandarse indirectas.

Esta vez, la ‘Blanca de Chucuito’ respondió a la popular ‘Reina del sur’, quien enfatizó que la madre de los hijos de Jefferson Farfán no tiene dinero para pagar sus gastos, sino que todo lo hace a través de canjes.

RESPUESTA DE MELISSA KLUG

Al escuchar ello, Melissa Klug no se quedó callado y minimizó a su exmejor amiga, a quien le indicó que, si no le importa lo que diga de ella, debido a que no es una persona que sume en su vida ni en la de su familia.

“Ella no se cansa de hablar de mí y bueno, si eso le da para tener notoriedad para que le sigan preguntando solo por mí, pues que siga. “Yo de esa mujer no hablo, no opino. No existe en mi vida ni en la de mi familia”, comentó la madre de Samahara Lobatón.