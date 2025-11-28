Gianella Marquina inicia congelación de óvulos para planificar su maternidad

Gianella Marquina, hija de Melissa Klug, confirmó a través de sus redes sociales que ha iniciado el proceso de congelación de óvulos, una medida que le permitirá preservar su fertilidad y planificar su maternidad a futuro.

La joven abogada compartió una ecografía que forma parte de las evaluaciones previas al procedimiento y expresó su entusiasmo por comenzar el tratamiento. “Mis ovarios llenitos, ya no falta nada para congelar mis óvulos”, expresó a través de sus historias de Instagram.

La decisión llega después de que Marquina superara las complicaciones derivadas del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP), un trastorno hormonal que había afectado la condición de sus ovarios y retrasado el proceso. Tras normalizar sus efectos, ahora la joven de 26 años puede continuar con la intervención médica de manera segura.

CONGELACIÓN DE ÓVULOS, ALTERNATIVA SEGURA PARA LA MATERNIDAD

Gianella Marquina, quien recientemente culminó sus estudios de Derecho y trabaja en un reconocido estudio de abogados, se suma a un grupo de figuras de la farándula que eligió la preservación de óvulos como método de planificación familiar. Este procedimiento médico ofrece a las mujeres la posibilidad de posponer la maternidad sin comprometer su fertilidad futura.