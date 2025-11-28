Angie Arizaga comparte MISTERIOSO mensaje en redes sociales: ¿Está embarazada?

A más de un año de haberse convertido en madre por primera vez, Angie Arizaga compartió un misterioso mensaje por medio de sus redes sociales, dejando abierta la posibilidad de que estaría esperando a un nuevo bebé.
¿QUÉ DIJO LA ‘NEGRITA’?
Durante una dinámica donde participaron sus seguidores, quienes le realizaron una serie de preguntas sobre su vida, la popular ‘Negrita’ dejó boquiabiertos a sus fans después de hacer una increíble revelación.
"Sí, estoy preparando algo que... será como mi hijito, mi segundo hijito", mencionó la exchica reality sin descartar que podría a volver a convertirse nuevamente en madre junto a Jota Benz, y dándole un hermanito a su pequeño Mateo.
Aunque no quiso dar más pistas de lo que se refería, Angie Arizaga aseguró que en los próximos días informará lo que estaba comentando. “En unas semanas les contaré de qué se trata”. ¿Estará embarazada?