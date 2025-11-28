Ibai Llanos pide continuidad de Hernán Barcos en Alianza: “Quédate por favor”

Tras las declaraciones del director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, confirmando la salida de Hernán Barcos del equipo a final de temporada, el streamer Ibai Llanos, hizo un llamado a la dirigencia blanquiazul.

En un video compartido en redes sociales, se le escucha decir al creador de contenido español pidiendo la continuidad del ‘Pirata’ en la institución grone, sin embargo, no habría marcha atrás con la decisión tomada. “Barcos, quédate, por favor, quédate”.

¿POR QUÉ DEJA HERNÁN BARCOS ALIANZA LIMA?

De acuerdo a lo revelado por Franco Navarro, la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima responde a los objetivos que tiene el club para el 2026. Según el director deportivo, el atacante argentino no se encuentra en los planes del entrenador Néstor Gorosito.

“Nos reunimos y le informamos que no estaba en los planes del 2026, que nos duele y que nos toca, pero son decisiones que uno tiene que hacerlas porque estamos en un cargo que no podemos tomarlas con el corazón, sino deportivas", mencionó.

Cabe indicar que, desde la llegada de Hernán Barcos al combinado victoriano en 2021, pudo ser importante para los diversos entrenadores que pasaron por el equipo, llegando a consagrarse como bicampeón y anotar más de 70 goles.