Sebastián Yatra en Lima: entérate de fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

El artista colombiano Sebastián Yatra confirmó su regreso al Perú para presentarse el 22 de abril de 2026 como parte de su tour internacional Entre tanta gente. El intérprete de éxitos pop como Traicionera y Tacones rojos volverá a Lima tras una destacada serie de shows en Europa, preparando para el público peruano un espectáculo renovado y una puesta en escena que incluirá sus más recientes lanzamientos.

Entradas para Sebastián Yatra 2026 en Lima: preventa en Teleticket

El concierto tendrá lugar en el Multiespacio Costa 21, ubicado en la Costa Verde, uno de los recintos más utilizados para grandes presentaciones en la capital. Para este show, Teleticket será la plataforma oficial de venta. La preventa exclusiva con Banco Falabella se desarrollará desde el 1 de diciembre a las 10:00 a. m. hasta el 3 de diciembre a las 9:59 a. m., con un 20% de descuento disponible hasta agotar stock. Culminada esta etapa, la venta general se habilitará el 3 de diciembre a las 10:00 a. m.

Aunque todavía no se han publicado los precios de las zonas, se confirmó que la preventa contará con tarifas rebajadas y que posteriormente se revelarán los montos regulares. El regreso de Yatra también marca su retorno a los escenarios latinoamericanos tras cuatro años, en un recorrido que incluye otros países de la región.

Datos claves del concierto