Giovanna Valcárcel responde tras denuncia por presunta estafa: “Es un terreno que me ha costado”

La popular comunicadora Giovanna Valcárcel enfrenta una nueva controversia luego de ser acusada de estafa por una pareja peruano-cubana que reside en Estados Unidos. Los denunciantes aseguran haberle entregado 50 mil dólares como adelanto por la compra de un departamento, dinero que, según su versión, no fue devuelto tras la ruptura del acuerdo.

RECLAMO DE 50 MIL DÓLARES

De acuerdo con el testimonio de la pareja, ambos habrían pactado con Valcárcel la adquisición de un inmueble en Lima y comenzaron a depositarle mil dólares mensuales para cubrir gastos de hipoteca y mantenimiento, con la promesa de completar la compra más adelante.

Sin embargo, al solicitar los documentos de la propiedad, la conductora no habría respondido, lo que llevó a los interesados a suspender los pagos y enviar cartas notariales exigiendo la devolución del dinero. “Confiamos porque era una persona pública. No queremos hacerle daño, pero no vamos a perder 50 mil dólares”, manifestó la pareja en declaraciones a Magaly TV La Firme.

CONDUCTORA NIEGA ACUSACIÓN

Ante la denuncia, Valcárcel decidió romper su silencio y defenderse públicamente, rechazando cualquier intento de fraude. “Hace un año y medio les pido que me den el dinero que habíamos quedado. Fue un trato de palabra. Esto es un terreno que me ha costado”, expresó.

La también actriz aseguró que el dinero recibido fue destinado al banco para cubrir obligaciones del terreno y no a gastos personales. “Con esos mil dólares mensuales no he ido a comer ni a bailar”, enfatizó. Además, dijo sentirse afectada por la exposición mediática y afirmó que solo busca una solución pacífica al conflicto, aunque hasta el momento las respuestas que recibe son “solo cartas notariales”.