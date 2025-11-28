Ex de Dayanita no se guarda nada: "Pregúntenle qué hizo con la pareja de ‘Milechi’"

El conflicto entre Dayanita y su expareja Miguel Rubio ha vuelto a encender la farándula local. Durante una entrevista, Rubio lanzó una fuerte acusación contra la comediante, asegurando que habría tenido un acercamiento con la pareja de su compañera ‘Milechi’. Según el joven, la información “le acaba de llegar” y decidió hacerlo público en plena transmisión.

GRAVE ACUSACIÓN DE MIGUEL RUBIO

“Si vamos a hablar de eso, yo creo que tendrían que preguntarle a Dayana qué es lo que ha hecho ayer, con la pareja de quién, con la pareja de una amiga con quien ella trabaja”, expresó Rubio al programa Magaly TV, La Firme.

El ex de la actriz cómica insistió en que no busca perjudicarla, pero sostuvo que su fuente es confiable: “Tu equipo de producción te puede confirmar que me acaban de llamar a contármelo. Yo no he preguntado a nadie”, añadió antes de cerrar con una frase que ha generado polémica en redes sociales: “Pregúntenle qué ha hecho con la pareja de ‘Milechi’”.

La declaración ha provocado una ola de comentarios entre seguidores y figuras del espectáculo, quienes piden a Dayanita aclarar las afirmaciones de su expareja.

ENTRE BLOQUEOS Y DENUNCIAS

Rubio también reveló que bloqueó a Dayanita en todas las redes sociales tras la última discusión, por lo que no sabía que ella había asistido a una discoteca después del escándalo. Confirmó además que la pelea se originó porque “no quiso volver con ella” y que interpuso una denuncia en la comisaría de Los Olivos, donde ambos terminaron la madrugada del miércoles.

Según el testimonio del joven, Dayanita habría ingresado a su vivienda y destrozado objetos personales, incluyendo una laptop. “Si fuera una persona violenta, le hubiera pegado; pero no lo soy”, declaró Rubio, quien descartó que la pelea haya sido por la información difundida en el programa sobre presuntos servicios que Dayanita habría ofrecido en Estados Unidos.