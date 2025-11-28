Netflix se cae durante el estreno de la temporada final de Stranger Things

El lanzamiento de la quinta temporada de Stranger Things generó un inusual colapso en Netflix este miércoles, cuando miles de usuarios intentaron acceder al estreno de los nuevos episodios. La plataforma presentó una caída momentánea en su servicio de transmisión en directo, justo a la hora prevista para el debut, lo que impidió a gran parte del público reproducir el contenido.

Colapso temporal y antecedentes similares

De acuerdo con medios especializados, la interrupción ocurrió a las 17:00 (hora del Pacífico), coincidiendo con el inicio de la emisión. Aunque la falla duró alrededor de tres minutos, algunos espectadores continuaron reportando errores en la carga del contenido por unos instantes más. Según Variety, quienes intentaron conectarse se toparon con un aviso que informaba que la solicitud no podía procesarse. Netflix confirmó posteriormente que el inconveniente afectó brevemente a ciertos dispositivos, pero aseguró que el sistema volvió a la normalidad en un lapso de cinco minutos.

No es la primera vez que el volumen de audiencia de Stranger Things supera la capacidad de la plataforma. En 2022, el lanzamiento de los episodios finales de la cuarta temporada también generó fallas temporales. Situaciones similares se registraron durante la transmisión en directo del combate entre Mike Tyson y Jake Paul, otro evento que atrajo a grandes audiencias.

El estreno de esta última entrega llega más de tres años después del cierre de la temporada anterior. La nueva tanda sigue a los protagonistas de Hawkins mientras intentan detener a Vecna, en un contexto donde la localidad permanece bajo cuarentena militar y Eleven continúa oculta. Al mismo tiempo, la serie alcanzó un nuevo hito al convertirse en la primera producción de Netflix con cuatro temporadas simultáneamente ubicadas en su Top 10 global.

La temporada final se publicará en tres partes: la primera ya está disponible desde el 26 de noviembre; la segunda llegará el 25 de diciembre; y el capítulo conclusivo, The Rightside Up, se estrenará el 31 de diciembre tanto en cines como en la propia plataforma, marcando un hecho inédito para un episodio televisivo.