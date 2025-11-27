Milett Figueroa revela que terminó dos veces con Marcelo Tinelli: “Tenemos un carácter muy fuerte”

A pesar de que anunciaron que habían terminado su relación amorosa, Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, volvieron a darse una oportunidad, por lo que ahora, se encuentran viviendo nuevas etapas del amorío que se juraron hace dos años.
En declaraciones a Willax TV, la modelo peruana contó que durante el tiempo que han estado juntos, no todo ha sido felicidad, ya que, decidieron separarse por unos días, debido a que su carácter no terminaba de congeniar con el presentador de televisión argentina.
“La verdad es que anteriormente ya habíamos discutido fuerte y habíamos terminado, y al día siguiente regresábamos. Nos pasó hasta en dos ocasiones. Incluso pensábamos poner un comunicado y todo eso, pero nos arreglamos. Tenemos un carácter muy fuerte", manifestó.
NO TIENE MUCHA PACIENCIA
Como toda pareja, Milett Figueroa contó que tiene algunas discusiones con Marcelo Tinelli, por lo que, no soporta estar en problemas con el hombre que ama. “Yo no tengo mucha paciencia para las discusiones. Trato de evitar el conflicto”.