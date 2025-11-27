¿Te imaginas a Susy Díaz y Los Toribianitos en el mismo escenario? Conoce donde podrá hacerse real

Lima se prepara para recibir la Navidad con un evento único: la primera edición de la Feria Panetón, que se llevará a cabo los días 20 y 21 de diciembre en el Parque de la Exposición. La feria reunirá a destacados artistas peruanos, incluyendo a Susy Díaz y Los Toribianitos, quienes compartirán escenario en una propuesta que combina música, tradición y entretenimiento para toda la familia.

Agenda y entretenimiento para toda la familia

El evento ofrecerá una amplia variedad de actividades, desde la feria de regalos y estaciones de envoltura de obsequios hasta zonas de juegos y manualidades para los más pequeños. Los visitantes podrán disfrutar del encuentro con Papá Noel, el encendido del árbol navideño y concursos abiertos al público. Además, se contará con activaciones de marcas, distribución de premios y espacios pensados para la diversión de adultos y niños por igual.

La feria también contará con una oferta gastronómica diversa, con restaurantes reconocidos de la capital como El Chinito, Edo, Tori, Café A Bistró, Doomo Saltado y Big Boy, quienes presentarán menús especiales adaptados al espíritu navideño y dirigidos a todos los gustos y edades. La Pavifería destacará como punto para degustar especialidades cárnicas típicas de la temporada.

En cuanto a la programación artística, el sábado 20 se presentarán Daniela Darcourt, Los Toribianitos, La Nueva Invasión y Los Arlequines, mientras que el domingo 21 será el turno de Susy Díaz junto a Los Toribianitos, completando la jornada con Bareto y Camagüey. Ambas jornadas incluirán clases de cocina y espectáculos temáticos navideños, consolidando a la feria como un nuevo referente cultural de Lima.