Jesús Barco reaparece junto a Melissa Klug tras ampay: “Tomé una mala decisión”

Tras haber sido ampayado con Carlos Ascues y Alexi Gómez en una piscina con chicas que ninguna de ellas era Melissa Klug, el jugador Jesús Barco reapareció con la ‘Blanca de Chucuito’, a pesar de que no han confirmado que han retomado la relación.

Durante el avance de un programa sabatino de América TV, se observa al pelotero junto a la madre de su hija tratando de pedirle disculpas por las imágenes que fueron compartidas en televisión nacional. “Tomé una mala decisión”.

¿VOLVIERON O CADA UNO SIGUE POR SU LADO?

A pesar de que fueron captados en el interior de una camioneta, Melissa Klug se pronunció sobre las especulaciones que han surgido en los últimos días sobre una reconciliación, sin embargo, descartó plenamente que se haya dado una oportunidad con el exjugador de Alianza Universidad de Huánuco.

“Estuvo en un lugar donde no tenía que estar. No lo he disculpado”, indicó la ‘Blanca de Chucuito’ dejando en claro que cada uno está marchando por lados separados, pero siempre manteniendo una comunicación por el bien de su pequeña.