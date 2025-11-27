Ibai Llanos confiesa que “atascó el baño” tras probar comida callejera en Chile

El popular streamer español Ibai Llanos protagonizó un vergonzoso momento durante su visita a Santiago de Chile luego de probar comida callejera. El hecho se volvió viral después de que él mismo confesara en sus redes sociales que terminó “atascando el baño” del hotel, generando miles de comentarios y risas entre sus seguidores.

Ibai relató que, a pesar de cuidar su alimentación habitualmente, decidió disfrutar de la gastronomía chilena y probar completos de distintos tipos durante su recorrido por la ciudad. Según contó, el día transcurría con normalidad hasta que al llegar al hotel experimentó un urgente e inesperado problema gastrointestinal que calificó como “la mayor cagada de toda su vida”.

“Atasqué el baño. ¿Vale? No se iba. En Latinoamérica, al parecer, en Sudamérica, no hay escobilla. No sé por qué. A todos los hoteles que he ido, no hay escobilla", resaltó.

El streamer español detalló que no le quedó otra opción que pedir ayuda al personal de mantenimiento del hotel, hecho que lo dejó avergonzado pero que decidió compartir con sus seguidores. “Tuve que pedir ayuda, me siento fatal, pero tuve que llamar al de mantenimiento del hotel, es que no había manera de que eso pasara”, relató.

UNA ANÉCDOTA VIRAL

Ibai aseguró que, pese a la incomodidad, quería dejar constancia de su experiencia culinaria en Santiago y sobre todo la comida callejera. “La mayor cagada de toda mi vida, con mucha diferencia, la he hecho en Chile y en Santiago de Chile, que ese dato quede para los chilenos y para los completos y las marraquetas”, sentenció.