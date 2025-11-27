Cazzu llega a Lima como parte de su gira “Latinaje”. un espectáculo cargado de poder femenino

Cazzu, una de las voces más representativas del trap latino y reciente expareja del cantante mexicano Christian Nodal, confirmó su llegada a Lima como parte de su gira internacional “Latinaje”. La artista argentina visitará por primera vez la capital peruana para compartir sus mayores éxitos y encontrarse con un público que la ha acompañado desde los inicios de su carrera.

Su presentación está programada para el 30 de noviembre en Multiespacio Costa 21, una oportunidad ideal para fortalecer su vínculo con los seguidores locales y consolidar su presencia dentro del panorama musical latinoamericano.

El show promete un recorrido por sus temas más populares y sus lanzamientos más recientes, con ese sello que fusiona trap, reguetón y ritmos urbanos. Cazzu —cuyo nombre real es Julieta Emilia Cazzuchelli— ha construido una trayectoria sólida gracias a su estilo audaz y colaboraciones con artistas como Rauw Alejandro, Bad Bunny y María Becerra. Aunque su relación con Christian Nodal amplificó su presencia mediática, la cantante ha reiterado que su prioridad absoluta es su carrera musical.

Este 2025 también marca un nuevo capítulo para la “Jefa”, quien acaba de debutar como actriz en Risa y la cabina del viento, película del reconocido cineasta argentino Juan Cabral. Durante su estreno en el Festival de Cine de Mar del Plata, habló con emoción sobre la experiencia de interpretar a una madre soltera, un papel al que imprimió la ternura y fuerza que también refleja en su vida junto a su hija Inti. Admitió que siempre le dio vergüenza actuar y que no se sentía completamente preparada, pero que la propuesta de Cabral llegó en el momento perfecto.

Mientras conquista la gran pantalla, Cazzu se alista para encender Lima con un espectáculo que promete ser épico. “Latinaje” no es solo un concierto, sino una propuesta artística que celebra la riqueza cultural latinoamericana desde una mirada moderna, poderosa y femenina. Es un tour que marca un renacimiento personal y profesional para la cantante, quien describe esta etapa como una reconexión profunda con sus raíces, emociones e identidad.

El 30 de noviembre, Lima será testigo de este nuevo capítulo en la trayectoria de Cazzu, y todo apunta a que será una noche inolvidable.