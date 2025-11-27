HBO Max anu ncia serie sobre Don Ramón y nueva animación del Chapulín Colorado

HBO Max sigue fortaleciendo el universo inspirado en Roberto Gómez Bolaños con dos nuevas producciones que buscan acercar sus personajes a públicos contemporáneos. La plataforma confirmó que trabaja en una bioserie dedicada a Don Ramón y en un proyecto animado titulado Los Colorado, centrado en una versión renovada del Chapulín Colorado y su familia. Ambos títulos forman parte de la estrategia que ya abrió camino con Sin querer queriendo, la exitosa bioserie sobre la vida de Chespirito.

La apuesta de HBO Max por revitalizar personajes clásicos

La serie basada en Don Ramón fue anunciada a través de las redes oficiales de la plataforma, donde se aseguró que el popular personaje de El Chavo del 8 tendrá una producción propia. Aunque aún no existe un nombre definitivo, ni se conocen detalles sobre el elenco o la dirección, la ficción buscará retratar al icónico vecino desde una mirada actual, manteniendo el humor espontáneo que lo hizo un referente televisivo. El proyecto contará nuevamente con la participación de THR3 Media Group, estudio que trabajó en la bioserie de Chespirito.

El segundo lanzamiento, Los Colorado, marca el regreso animado del Chapulín, esta vez acompañado de una familia y enfrentando a villanos clásicos del universo creado por Gómez Bolaños. La serie, desarrollada por Huevocartoon, Grupo Chespirito y THR3 Studios, tendrá 20 episodios de 24 minutos y apunta a una audiencia infantil y preadolescente. Los primeros adelantos muestran un estilo visual moderno y la aparición, en versión animada, de miembros de la familia de Chespirito como guiño al legado del comediante.

El panorama legal alrededor de estos proyectos sigue siendo un aspecto a observar, debido a que los derechos de las obras están divididos entre Roberto Gómez Fernández y Florinda Meza. Aunque en el pasado surgieron cuestionamientos sobre algunas representaciones en la bioserie Sin querer queriendo, Meza no inició acciones judiciales. Por ahora, no hay señales de que las nuevas producciones enfrenten conflictos legales, pero la coexistencia de derechos compartidos podría volver a estar en debate a medida que avancen ambos estrenos.