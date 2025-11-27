Suheyn Cipriani y Jossmery Toledo se sacan los “trapitos sucios” en vivo: “No necesito que me paguen”

La reciente transmisión del programa de streaming Stream y Sazón terminó en discurso luego de que Suheyn Cipriani y Jossmery Toledo protagonizaran un duro intercambio de indirectas, acusaciones y referencias a sus polémicos pasados.

Durante la emisión, ambas figuras dejaron ver una rivalidad hasta ahora poco conocida. Jossmery lanzó el primer comentario punzante al asegurar que no escuchaba a Suheyn y compararla con “un mosquito”.

Cipriani respondió de inmediato, dejando claro que la expolicía no le cae bien y acusándola de buscar cámaras y “hacer show” con su vida privada, pese a renegar públicamente de los escándalos.

La tensión subió aún más cuando en la conversación entro a tallar el nombre de Gerald Oropeza, el popular streamer con quien ambas han tenido interacciones en redes. Toledo afirmó que Cipriani había realizado batallas digitales con él, a pesar de que en un primer momento había descartado. Este fue interpretado por los usuarios como "celos"

Mientras Suheyn se defendió señalando que, a diferencia de Jossmery, Oropeza siempre se portó “como un caballero” durante sus apariciones, destacando que nunca la expuso su cuerpo. “A mí no me metió la ducha que me moje, ni que muestre el cul*. A mí me hizo preguntas", dijo la ex reina de belleza.

¿SE SUBEN AL RING?

En otro momento Toledo aseguró que no finge relaciones para generar contenido y recalcó que se guía por sus sentimientos, mientras Cipriani le reprochó estar siempre “metida en escándalos”.

La tensión escaló cuando Jossmery insinuó una pelea en el ring: “¿Cuánto hay?”, dijo, a lo que el streamer El Zein intervino señalando que “le gusta la plata”. Sin embargo, Suheyn remató: “Yo me reviento gratis, no necesito que me paguen”.