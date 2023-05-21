“Caí al piso y lloré a mares”: Karina Rivera se quiebra al recordar que fue reemplazada por María Pía Copello

La exconductora de ‘Karina y Timoteo’ revivió entre lágrimas el momento en que una televisora decidió dejarla fuera del programa infantil tras su embarazo.

Karina Rivera volvió a la escena pública con un testimonio que ha generado gran repercusión. En una reciente entrevista con Milagros Leiva, la recordada animadora infantil se quebró al relatar uno de los momentos más dolorosos de su carrera: el día en que descubrió que ya no regresaría a Karina y Timoteo.

Rivera recordó que, tras cuatro años al frente del espacio y al quedar embarazada de su segunda hija, los directivos del canal le pidieron hacer una pausa temporal. Ella misma propuso nombres para su reemplazo —entre ellos, Ana Karina Copello y luego María Pía Copello— bajo la promesa de que volvería después de dar a luz. Sin embargo, la decisión final del canal fue otra.

“Me dijeron que descanse. Llamaron a María Pía para cubrirme solo hasta que naciera mi bebé, pero cuando di a luz cambiaron el nombre del programa sin avisarme. Para mí fue un shock”, relató la exanimadora.

Karina confesó que siguió viendo el programa durante su licencia para estar al tanto de los cambios, siempre con la esperanza de retomar su lugar. Pero la noticia que le llegó tras el nacimiento de su hija la dejó devastada. “Me enteré con mi bebé recién nacida en brazos que el programa había cambiado. Lo único que hice fue caer al piso, poner a mi hija en la cuna y llorar a mares porque no podía entender lo que estaba pasando”, recordó entre lágrimas.

La presentadora también aclaró que nunca existió un conflicto personal con María Pía Copello, quien condujo el programa durante ocho años. Por el contrario, dijo admirarla y subrayó que la responsabilidad de lo sucedido recae únicamente en la televisora.