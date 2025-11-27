Tras el fracaso de La habitación negra: Yiddá Eslava anuncia nueva película inspirada en sus relaciones pasadas

La actriz y productora confirmó que su próximo proyecto se llamará Por eso son mis exs, basado en un libro que escribió durante su relación con Julián Zucchi.

Lejos de detenerse por las críticas a La habitación negra, Yiddá Eslava sorprendió al revelar que ya trabaja en una nueva película, esta vez inspirada directamente en su vida sentimental. La actriz, conocida por protagonizar y producir sus propios filmes, confirmó que su próximo proyecto lleva por título "Por eso son mis exs" y que estará basado en un libro que escribió hace algunos años.

NUEVO FILM SE BASARÍA EN SUS EXPAREJAS

El anuncio se dio ante las cámaras de Ciudad Show, donde la excombatiente explicó que esta nueva cinta abordará sus experiencias amorosas, un tema que —asegura— conecta con todos. “Tengo otra película que no es una comedia romántica, se llama Por eso son mis exs. La gente dice ‘ay, habla de sus exs’. Sí pues, es sobre mis exs. Todos tenemos exs”, comentó con naturalidad.

La actriz también reveló que, para escribir el libro que sirve de base al guion, se reunió personalmente con varias de sus exparejas. “Yo escribí ese libro cuando estaba con Julián. Incluso me tomé un café con mis exenamorados para ser lo más sincera posible”, contó.

El anuncio llega en un contexto complicado para Eslava. La habitación negra, su más reciente película de terror, se estrenó el 30 de octubre y fue retirada rápidamente de cartelera tras registrar apenas 24 mil espectadores hasta el 9 de noviembre, según cifras difundidas por el crítico Maykoll Calderón en X.