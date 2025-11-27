“Fue mi reacción y mi cólera”: Dayanita admite pelea con su expareja y revela años de maltrato

Dayanita habló públicamente tras la denuncia presentada por su expareja, Miguel Rubio, luego del violento incidente ocurrido la madrugada del 26 de noviembre en Los Olivos. Frente a cámaras, la actriz cómica rompió su silencio y aseguró que no es la primera vez que su expareja la agrede físicamente, calificando su relación como “tóxica” y marcada por episodios de violencia.

RELACIÓN CONFLICTIVA Y DENUNCIAS CRUZADAS

El conflicto se habría desatado tras una discusión que escaló hasta convertirse en una pelea física dentro del departamento donde convivían. Miguel Rubio, conocido como el “Maluma peruano”, declaró que recibió un golpe con una botella de tequila, lo que le causó una herida en la cabeza, y afirmó que ya había denunciado a Dayanita en ocasiones anteriores.

Por su parte, la actriz reconoció que reaccionó impulsivamente durante la pelea, pero aseguró a las cámaras de Magaly TV, La Firme que su expareja “siempre la ha golpeado” y que él ahora “se hace la víctima” ante los medios.

Foto: captura ATV. Magaly TV, La Firme.

El enfrentamiento dejó daños materiales, pues en los videos difundidos por el programa de espectáculos se observa cómo la actriz rompe varios objetos, entre ellos una laptop, un espejo y pertenencias del cuarto. En uno de los audios filtrados, se le escucha alterada y exigiendo a su ex pareja que “la meta presa si quiere”, evidenciando la tensión y desesperación del momento.

INVESTIGACIÓN EN MARCHA

Tras el altercado, ambos fueron trasladados a la comisaría de la zona para rendir sus declaraciones. Se dispuso un examen médico legal a fin de determinar las lesiones de cada uno y establecer responsabilidades. Aunque las agresiones fueron mutuas, el caso ha generado gran controversia por el componente de violencia dentro de una relación sentimental y por la exposición pública del conflicto.

El episodio ha reabierto el debate sobre los límites de las relaciones mediáticas y la normalización de la violencia doméstica en la farándula peruana. Mientras las autoridades continúan con las investigaciones, Dayanita asegura que no responderá más a las provocaciones de su ex pareja y que buscará proteger su tranquilidad tras años de presunto maltrato.