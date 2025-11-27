¿La eterna novia? Ana Paula Consorte revela por qué se retrasa su boda con Paolo Guerrero

La modelo brasileña explicó el verdadero motivo por el que su esperada boda con el futbolista aún no tiene fecha definida.

La modelo brasileña Ana Paula Consorte explicó el verdadero motivo por el que su esperada boda con el futbolista Paolo Guerrero aún no tiene fecha definida. Durante un evento donde promocionaba sus productos de belleza, la pareja del delantero de Alianza Lima habló abiertamente sobre sus planes matrimoniales ante las cámaras de América Hoy.

Cuando le consultaron si ya existía un día definido para la ceremonia, Consorte fue directa: “No, todavía no. Estos días estábamos hablando sobre es [...] saben cómo son los hombres”, dijo entre risas.

La influencer detalló que el retraso se debe principalmente a que Guerrero quiere que ella sea quien se encargue de toda la organización del evento. “Paolo va a querer que yo vea todo y por ahora no tengo mucho tiempo. Entonces, creo que el próximo año”, manifestó.

A pesar de ello, la modelo confirmó que la boda sí está en los planes de la pareja. “Sí, sí habrá. Será más adelante, sí”, afirmó. Incluso dejó abierta la posibilidad de que el enlace se realice en 2026: “¿Quién sabe? Por ahí que sí”.

¿LA ETERNA NOVIA?

Finalmente, Consorte descartó sentirse “la eterna novia” y aseguró que todo está encaminado. “No, no, no. De eso ya hablamos. Ya ordenamos todo, solo que yo tengo que arreglar todas las cosas”, concluyó.