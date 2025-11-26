Ana Paula Consorte revela que tiene buena relación con Doña Peta: “Me aconseja cuando peleó con Paolo”

A pesar de que muchos pensaban que Ana Paula Consorte, actual pareja de Paolo Guerrero, y Doña Peta, madre del futbolista, no tenía una buena relación, la brasileña decidió romper los mitos que se generaron y reveló la verdadera situación con la progenitora del pelotero.

En declaraciones a Willax, la garota enfatizó que se reúne con Doña Peta cada vez que tiene un inconveniente con el futbolista de Alianza Lima. Además, precisó que no puede comunicarse mucho con su suegra debido a los idiomas que manejan cada una.

“No hablábamos mucho por el idioma, por eso no podríamos hablar. Hoy por hoy, ahora va a mi casa, está con mis hijitos, ya somos más cercanas. Cuando me peleo con Paolo, Doña Peta habla conmigo y me da consejos, supertranquila”, contó.

REVELACIÓN SOBRE PAOLO GUERRERO

Al ser consultada sobre la relación que tiene con Paolo Guerrero, Ana Paula Consorte mencionó que todo marcha viento en popa, sin embargo, la brasileña hizo una increíble revelación del futbolista. “Me dice: ‘Soy tímido, me da vergüenza’. Sí, es un poco engreído”.