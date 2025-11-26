Paolo Guerrero no descarta juntarse con Mario Irivarren en podcast: “En su momento me verán por ahí”

Días atrás, Mario Irivarren durante la emisión del podcast ‘La Manada’, espacio que conduce con Laura Spoya y Gerardo Pe, hizo una invitación a Paolo Guerrero, expareja de Alondra García, donde tendría previsto hacerle una sorpresa con la camiseta que identifica al futbolista de Alianza Lima y el tema ‘Mi Declaración’, canción que identificó la relación entre el pelotero y la exchica reality.

Ante ello, el ‘Depredador’ no se quedaría callado y durante la Kings World Cup Nations, recordó que ya estuvo presente en espacios digitales, sin embargo, no descartó juntarse con la popular ‘calavera coqueta’ en el programa que emite por Satélite TV.

“Yo ya fui al programa de Jefferson en dos oportunidades. Lo digital es el nuevo mundo que se ha abierto para toda la gente, creo que en su momento me verán por ahí también”, indicó el futbolista dejando abierta la posibilidad de que pueda aceptar la invitación de Mario.

RELACIÓN ENTRE PAOLO GUERRERO Y ALONDRA GARCÍA

El amorío entre Paolo Guerrero y Alondra García sucedió hace más de 10 años atrás. Lo que llamó la atención de la relación entre ambos, fue que a pocas semanas de haber terminado con la ‘calavera coqueta’, la ojiverde comenzó su idilio con el futbolista.