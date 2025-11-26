Natalie Vértiz celebra con su nana que obtuvo la visa y anuncia viaje a EE. UU.

La exmiss Perú y conductora de televisión, Natalie Vértiz, sorprendió a sus seguidores al anunciar que su trabajadora del hogar, Rosmery Coveñas, logró obtener la tan esperada visa. La noticia fue compartida en sus historias de Instagram, donde ambas celebraron juntas el importante logro.

Conocida cariñosamente como ‘Boufi’, Rosmery ha cuidado a los hijos de la pareja formada por Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi durante más de diez años, consolidando una relación cercana y emotiva que la conductora no deja de reconocer públicamente.

La sorpresa no terminó allí: Natalie Vértiz confirmó que ahora se irán de vacaciones al extranjero juntas, mostrando una vez más el vínculo especial que mantiene con su colaboradora. “Habemus vacaciones”, escribió la también modelo en sus redes sociales, causando entusiasmo entre sus seguidores.

DETALLES QUE DEMUESTRAN CERCANÍA Y CARIÑO

El afecto entre la pareja y su trabajadora se ha evidenciado en diversas ocasiones. El año pasado, Natalie y Yaco sorprendieron a la hija de ‘Boufi’ en su cumpleaños número 18 con regalos y una enorme torta, gesto que fue ampliamente compartido por Rosmery en sus redes sociales.