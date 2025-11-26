Pamela López revela que sus hijos le recomiendan convivir con Paul Michael: “Hacen una bonita pareja”

Al parecer los últimos días de noviembre están irradiando la relación entre Pamela López y Paul Michael, quienes se encuentran felices por el amorío que iniciaron años atrás. De acuerdo a lo revelado por la expareja de Christian Cueva sus hijos le han hecho una recomendación.

En medio de su visita a Willax, la popular ‘Kittypam’ contó que sus pequeños han conversado con ella y le han sugerido que pueda darse una oportunidad de convivencia con el exintegrante de La Combinación de La Habana.

“No tenemos una convivencia estable, pero sí ha habido oportunidades en que se ha quedado a dormir, incluso en la cochera de mi casa. Mis hijos nos dicen: ‘Ustedes hacen bonita pareja’, ¿por qué no están juntos?”, comentó.

SU DEBUT COMO CANTANTE

Tras haber debutado como cantante con el tema ‘La Clandestina’, Pamela López agradeció al público por el apoyo que viene recibiendo. Además, envió un mensaje a Leslie Shaw, quien destacó su labor en la música. “Le agradezco mucho a Leslie Shaw (…) Sería chévere hacer un dúo”.