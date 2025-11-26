Dua Lipa: ¿enfrentaría problemas legales por derechos de autor tras cantar “Cariñito” en San Marcos?

La sorpresiva interpretación de “Cariñito” por parte de Dua Lipa en su concierto del Estadio San Marcos generó ovaciones y también una interrogante que se viralizó en redes: ¿puede tener problemas legales por cantar un tema que no es de su autoría? La artista británica interpretó el clásico peruano junto a Mauricio Mesones, exvocalista de Bareto, en uno de los momentos más celebrados de la noche.

Especialistas en derecho autoral explicaron que, en el Perú, cantar una canción ajena en un espectáculo público requiere autorización previa y el respectivo pago a la APDAYC, entidad encargada de recaudar regalías por el uso de obras musicales. El abogado Alfredo Lindley-Russo detalló que, cuando un artista interpreta música protegida, existe un pago obligatorio por derechos de autor debido al carácter comercial del evento.

Carlos Tejada Lombardi, experto en propiedad intelectual, aclaró que no es la artista quien asume este pago, sino el organizador del concierto. Según el abogado, Dua Lipa podrá interpretar cualquier canción del repertorio musical peruano porque el promotor del evento realiza el pago correspondiente a la APDAYC antes del espectáculo. Es decir, la elección del tema —incluyendo “Cariñito”— se hace con anticipación y bajo la cobertura legal adecuada.

DERECHOS DE AUTOR, DOMINIO PÚBLICO Y OBRAS ADMINISTRADAS

Por su parte, el abogado Óscar Pimentel Aranda señaló que si Dua Lipa hubiese interpretado una canción de dominio público, no habría ningún tipo de restricción. Sin embargo, advirtió que existen obras administradas por APDAYC que generan regalías no solo por la composición, sino también por sus arreglos o ediciones musicales, lo que implica un proceso adicional de licenciamiento.

