Dayanita termina en la comisaría tras denuncia por agresión a su pareja

La popular actriz cómica Dayanita volvió a estar en el centro de la polémica luego de que su pareja, Miguel Rubio, la denunciara por presunta agresión física. El incidente ocurrió dentro de su vivienda y culminó con ambos en la comisaría, donde las autoridades tomaron sus declaraciones para esclarecer los hechos. Rubio, visiblemente alterado, transmitió en vivo el momento desde sus redes sociales, asegurando que la artista lo atacó con una botella de tequila.

“ME ROMPIÓ UNA BOTELLA EN LA CABEZA”

Durante la transmisión, Miguel Rubio relató entre lágrimas los daños que, según él, habría causado Dayanita tras comunicarle su decisión de terminar la relación. “Agarró, botó mi moto al suelo, rompió la puerta, la laptop, el espejo y me rompió una botella de tequila en la cabeza. Gracias a Dios el Serenazgo llegó a tiempo”, afirmó. Según su versión, la pelea se desató después de que le expresara a la actriz su deseo de poner fin a la relación sentimental.

El joven también acusó a un policía de intentar quitarle el celular para detener la transmisión en vivo mientras se encontraba dentro de la dependencia policial. “Aquí el señor policía está intentando quitarme el celular para que deje de transmitir”, reclamó ante sus seguidores, insistiendo en que tenía cámaras en su vivienda para sustentar su denuncia.

DAYANITA NO SE PRONUNCIA

Rubio cuestionó el supuesto trato preferencial que, según él, recibió Dayanita por ser una figura pública. “Como es un personaje conocido, no puedes tocarla ni verla así. ¿Qué le has ofrecido? ¿Plata? ¿Porque viene de Estados Unidos?”, expresó indignado. Pese a sus declaraciones, Dayanita no se ha pronunciado públicamente sobre la acusación ni ha emitido un comunicado oficial a través de sus redes sociales.

Se espera que en las próximas horas su equipo legal o la propia actriz presenten su versión de los hechos. Por el momento, la Policía Nacional continúa recopilando testimonios y evidencias que permitan esclarecer lo sucedido dentro del domicilio de la pareja.