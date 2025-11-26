Silvia Cornejo tras escándalo con Jean Paul Gabuteau: “Siempre será el padre de mi hijo”

Luego del reciente destape que mostró a Jean Paul Gabuteau, esposo de Silvia Cornejo, abrazando cariñosamente a su expareja Analía Jiménez, la exconductora decidió romper su silencio frente a la prensa. Con serenidad y firmeza, respondió ante los reporteros que intentaban conocer su versión sobre las comprometedoras imágenes difundidas por un programa de espectáculos.

“NO VOY A DECIR NADA MÁS”

Cuando un periodista de Magaly TV, la Firme le preguntó si había visto las imágenes de su esposo, Cornejo trató de evadir el tema con educación, dejando entrever que no desea alimentar la polémica. “Chicos, yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto muchísimo, pero no quisiera declarar nada”, expresó inicialmente. Sin embargo, al insistirle, añadió un mensaje que llamó la atención de sus seguidores: “Jean Paul siempre va a ser el padre de mi hijo y va a tener mi respeto siempre. No voy a decir nada más”.

La exmodelo, quien desde hace tres años se mantiene alejada de los medios, evitó confirmar si aún mantiene su relación con Gabuteau. “Prefiero evitar declaraciones, estoy tratando de proteger a mi hijito que es menor de edad y también a otros niños que están de por medio”, enfatizó.

PREFIERE RESOLVER EN PRIVADO

Lejos de la confrontación pública, Silvia Cornejo dejó claro que prefiere manejar sus asuntos personales fuera del ojo mediático. “Son cosas que uno puede tratar desde la parte íntima y en la privacidad. No voy a dar más detalles, ni mensajes para nadie. Gracias”, dijo antes de retirarse de las cámaras.

Con estas palabras, la exconductora marcó distancia del escándalo y reafirmó su decisión de mantener la calma y priorizar el bienestar de su hijo. Su breve pero significativa respuesta demuestra que, pese a la exposición mediática, busca preservar su vida familiar lejos de los reflectores.