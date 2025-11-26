Actriz peruana Hany Portocarrero continúa dando la hora en telenovelas mexicanas

Con el personaje de Sandra da que hablar en la telenovela “Los Hilos del Pasado” de Televisa, teniendo récord de audiencia tanto en México como en Estados Unidos.

Nuestra compatriota Hany Portocarrero sigue dando la hora en México. Con el personaje de Sandra da que hablar en la telenovela “Los Hilos del Pasado” de Televisa, teniendo récord de audiencia tanto en México como en Estados Unidos.

En esta ocasión, esta peruana triunfadora, comparte roles con los reconocidos actores Eduardo Santamarina, Yadhira Carrillo, David Zepeda, Laura Flores, entre otras estrellas de las telenovelas charras.

“Los Hilos del Pasado” es la nueva versión de la telenovela más exitosa de todos los tiempos en Televisa “El Privilegio de Amar”. Se ha estrenado con gran éxito en la cadena Univisión en horario estelar y se acaba de estrena en México en el canal de las estrellas , bajo la producción del rey Midas de las telenovelas de Televisa “El Güero Castro”, hermano de Verónica Castro.

Es así, que Hany vuelve a brillar en las pantallas mexicanas, después de haber interpretado hace unos meses a Lucía Méndez en la exitosa serie “Sin Querer Queriendo”, que narró la vida y carrera del actor Roberto Goméz Bolaños y que fue un boom en todo Latinoamérica.

Hay que recordar que Hany Portocarrero, es egresada del Cea Televisa y que ya llevaba 6 años en México, mostrando su talento en novelas como “Vencer la culpa”, “La mujer de nadie”, “Ella soy yo” (sobre la vida de Gloria Trevi), entre otras culebronas del país azteca.