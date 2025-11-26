¡Inolvidable! Dua Lipa causa furor al cantar ‘Cariñito’ junto a Mauricio Mesones en el Estadio San Marcos

Mauricio Mesones, quien lució un elegante atuendo negro con lentes, compartió por primera vez escenario con la estrella británica.

Dua Lipa deslumbró al público peruano durante su primer concierto en el Estadio San Marcos, donde sorprendió interpretando el clásico peruano “Cariñito” junto al cantante Mauricio Mesones. La presentación, realizada este 25 de noviembre, se volvió rápidamente viral en redes sociales.

Tras varios rumores sobre qué canción peruana elegiría la artista británica, finalmente los asistentes disfrutaron del popular tema creado por Ángel Aníbal Rosado García y grabado en 1978 por la agrupación Los Hijos del Sol, posteriormente popularizado por Bareto.

Durante el show, Dua Lipa interpretó sus éxitos más conocidos como “Levitating”, “One Kiss” y “Be The One”. Sin embargo, el momento más celebrado fue cuando invitó a Mesones al escenario para cantar en español y bailar al ritmo de “Cariñito”, desatando la euforia del público que coreó cada estrofa. Mauricio Mesones, quien lució un elegante atuendo negro con lentes, compartió por primera vez escenario con la estrella británica.

REACCIONES

El dúo generó miles de reacciones en redes sociales. Entre los comentarios más destacados se leen: “El hombre más envidiado del Perú”, “Qué hermoso” y “Lloro”, reflejando la emoción del público ante esta inesperada colaboración.