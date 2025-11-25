Ibai Llanos llegó a Lima para probar el pan con chicharrón ganador de su “mundial de desayunos”

El español inició su recorrido gastronómico en Perú con el sánguche peruano que se volvió tendencia en redes de todo el mundo.

Ibai Llanos ya se encuentra en Lima y su primera parada gastronómica no pasó desapercibida: el streamer español acudió al tradicional restaurante “El Chinito” para degustar el pan con chicharrón, el mismo que se impuso como ganador absoluto en el “mundial de desayunos” que él organizó en sus redes sociales. Su llegada al icónico local del Cercado de Lima generó sorpresa entre clientes y trabajadores, quienes lo recibieron entre fotos y saludos.

Visitó el emblemático local donde se prepara una de las versiones más tradicionales

El popular creador de contenido recorrió las instalaciones del establecimiento fundado por Félix Yong en 1960, reconocido por ofrecer una de las preparaciones más clásicas del famoso sánguche peruano. Mientras observaba la labor en cocina y conversaba con el personal, varios asistentes aprovecharon para registrar la visita que rápidamente se difundió en Instagram, TikTok y X.

Perú es el tercer destino latinoamericano de Ibai en este viaje por la región, tras pasar por Argentina y Chile, donde también tuvo contacto directo con sus seguidores. En Lima, el streamer buscó comprobar por sí mismo —en su versión más tradicional— el sabor del desayuno que él mismo destacó como el más delicioso en su popular concurso digital.

Antes de llegar a “El Chinito”, Ibai pasó por la vivienda del creador de contenido peruano Koirandoshil, a quien invitó a acompañarlo durante su recorrido en la capital. El joven contó en una transmisión de TikTok que la visita lo sorprendió y que la coordinación con el español se dio previamente para grabar contenido durante su estadía en el país.