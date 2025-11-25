"Me echaron como a un delincuente": "Puma" Rodríguez habla tras ser sacado de avión en Quito

El cantante venezolano, José Luis "El Puma" Rodríguez, se pronunció a través de sus redes sociales tras protagonizar un incidente en un avión que partía de Quito (Ecuador) con destino a Miami (Estados Unidos), donde fue retirado por un altercado con la tripulación.

En un video de 10 minutos publicado en su cuenta de Facebook, el artista de 82 años narró los hechos y explicó que todo ocurrió cuando él dejó un bolso debajo de su asiento que contenía medicamentos que necesitaba tener a la mano por su condición de paciente trasplantado.

El "Puma" señaló que el jefe de cabina le pidió que lo guardara en el compartimiento superior, a lo que él accedió, aunque realizando un comentario en voz baja que molestó a la tripulación.

"Yo hago un comentario de eso, que me parece que este muchacho es un poco tonto porque esto es muy simple de resolver. Y está pasando otra asistente y me escucha decir lo que yo estoy diciendo de esa persona, que es un acto muy tonto realmente. Realmente la palabra fue "pendejada", para nosotros la palabra pendejada es como decir tontería, es una cosa muy simple", dijo.

Rodríguez añadió que, tras esta situación, le pidió disculpas al jefe de cabina hasta en tres ocasiones, sin embargo, la tripulación optó por retirarlo del vuelo de todas formas.

"Me humillé y les digo: 'Créanme que me están haciendo mucho daño si me hacen esto, estoy sin turbina, estoy muy cansado, no me siento bien, me van a hacer un daño muy fuerte'. El aeropuerto de la ciudad de Quito queda lejos, retirado", añadió.

ESPERA DISCULPAS

Luego de este impase, el cantante agradeció al empresario que lo había contratado para su show en Ecuador por haberlo ayudado tras perder su vuelo y señaló que espera disculpas públicas por parte de la empresa American Airlines.

"Espero una disculpa de American Airlines, y espero que no vuelva a pasar esto. Y si me preguntaron a mí de la experiencia de mis vuelos para las líneas aéreas, les digo que cada vez hacen aviones más grandes y asientos más pequeños. Cuando veo pasar una persona voluminosa a la parte turística, de turista, pues oro por él, porque es muy difícil lo que está pasando con la aviación", sostuvo.