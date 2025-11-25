Dua Lipa en Perú 2025: ¿Qué significa 'Cariñito' la canción peruana que interpretará la estrella mundial?

La visita de Dua Lipa a Perú tiene preparada una increíble sorpresa para sus seguidores. En la prueba de sonido previa a su concierto en el Estadio San Marcos, se oyó de fondo la inconfundible melodía de ‘Cariñito’, uno de los himnos más queridos de la cumbia peruana. El adelanto fue confirmado por el conductor e influencer Ric La Torre, quien aseguró que la estrella británica interpretará el tema como parte de su setlist, en un gesto que busca reconocer la identidad musical local, tal como lo ha hecho en otros países que visita.

El origen de un clásico inmortal de la cumbia peruana

Compuesta por Ángel Aníbal Rosado García, ‘Cariñito’ vio la luz en abril de 1978 durante una sesión de grabación en los estudios de Elías Ponce. La interpretación estuvo a cargo de Los Hijos del Sol, agrupación liderada por Rosado, quien en aquel momento reunió a músicos destacados de la escena para dar forma a un sonido innovador, combinando cumbia tradicional con arreglos modernos. La sesión tuvo un momento decisivo: la ausencia de un guitarrista llevó al propio Rosado, por primera vez, a tomar la guitarra eléctrica para completar la pista. Según narró su primo Hugo Mantari, la versión final salió “de una sola toma”.

La canción, que con el tiempo se convertiría en referente de la música popular, también guarda una dimensión profundamente íntima. Su viuda, Eugenia Acosta, ha contado que muchas de las composiciones de Rosado surgieron de vivencias personales, especialmente de los altibajos de la vida en pareja. Para ella, versos como “Lloro por quererte, por amarte, por desearte” reflejan la sensibilidad del compositor y los temores que lo acompañaron incluso en sus últimos años.

El impacto emocional de la letra, que contrasta con un ritmo alegre y bailable, explica por qué ‘Cariñito’ ha trascendido generaciones y ha sido reinterpretada por distintas agrupaciones, incluida la popular versión de Mauricio Mesones. Ahora, su llegada al repertorio de Dua Lipa promete proyectar este clásico peruano a una audiencia global, en uno de los momentos más esperados por el público que agotó las entradas para su show en Lima.