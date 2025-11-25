Daniela Darcourt no descarta reconciliación con Waldir Felipa: “Nos queremos un montón”

Al parecer cupido una vez más está rondando a Daniela Darcourt y Waldir Felipa, quien días atrás, compartió una historia en redes sociales, indicando que aún tiene un enorme cariño por la exintegrante de Son Tentación.

En medio de esta situación, la salsera respondió a las cámaras de América Hoy sobre una posible reconciliación con Waldir, y no descartó que ambos vuelvan a darse una oportunidad en el amor. Además, Daniela comentó que la seguirán viendo con él.

“Yo ya lo dije una vez y no lo pienso repetir (…) Lo que pase entre Waldir y yo, queda entre él y yo. Nosotros hemos estado bien siempre. Si (existe una buena relación). Nosotros nos queremos un montón”, comentó.

SI REGRESAN ELLA SERÁ LA PRIMERA EN COMUNICARLO

Daniela Darcourt contó que Waldir Felipa se encuentra haciendo méritos para volver una chance amorosa con ella, de suceder ello, la salsera será la primera en comunicarlo. “Vamos a ver qué pasa. Las buenas nuevas ya se enterarán”.