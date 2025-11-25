Mario Irivarren quiere tener a Paolo Guerrero en su podcast: “Cantamos juntos ‘Declaración de Amor’”

Mario Irivarren volvió a captar la atención de sus seguidores al anunciar que desea tener a Paolo Guerrero como invitado especial en su podcast. La revelación generó gran expectativa entre los fans, quienes esperan conocer los detalles de este encuentro que promete revolucionar el streaming.

El pedido de Irivarren se realizó durante la grabación de “La Manada”, programa que se transmite por Satélite+, el nuevo canal de YouTube de Jefferson Farfán. Durante la conversación con el “10 de la calle”, el chico reality sorprendió al proponer la invitación de Paolo Guerrero al programa.

“Vengo con la '9' y en vivo le pido que me la firme. Ese día traigo mi guitarra y cantamos juntos ‘Declaración de Amor’”, comentó Irivarren, causando la risa de Farfán y del resto de panelistas. Jefferson Farfán expresó su disposición a ayudar y aseguró que hará las gestiones necesarias para concretar la visita de Guerrero.

FANS ESPERAN COLABORACIÓN ÚNICA ENTRE IRIVARREN Y GUERRERO

El anuncio ha generado gran expectativa en redes sociales, donde los seguidores de ambos esperan que “La Foquita” haga las gestiones con el ex goleador de la selección peruana y se concrete el esperado encuentro en el podcast “La Manada”, que se emite a través de YouTube.