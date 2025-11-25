Melissa Klug tras ser captada con Jesús Barco: “Dios te pone a prueba y te aparta de los que no suman”

Después de que anunciaran su separación de Jesús Barco, Melissa Klug fue captada con el pelotero durante una fiesta familiar, lo que causó una ola de comentarios en redes sociales, indicando que ambos se habrían dado una nueva oportunidad.
Por medio de sus redes sociales, la ‘Blanca de Chucuito’ compartió un mensaje dando a entender a sus fans que su decisión de mantener una relación familiar con Barco es prioridad en estos momentos. Además, precisó que ahora estaría priorizando su tranquilidad.
“Creo profundamente que cuando Dios quiere hacerte una mujer exitosa, primero sacude tu mundo: te aparta de quienes no suman, pone a prueba tu paciencia, te enfrenta a tu soledad y desafía tu fe, no para romperte, sino para pulirte, porque antes de darte la vida que sueñas, te transforma en la mujer fuerte, consciente y merecedora capaz de sostenerla sin perderse. Eres un tremendo mujerón”, escribió en una historia de Instagram.
AMPAY DE JESÚS BARCOS Y COMPAÑEROS DE EQUIPO
El distanciamiento entre Melissa Klug y Jesús Barco sucedió días después de que el pelotero fuera captado junto a Alexi Gómez y Carlos Ascues, compañeros en Alianza Universidad de Huánuco, con chicas que no eran sus parejas.