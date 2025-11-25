Puma’ Rodríguez protagoniza altercado con tripulación y es bajado del avión

El reconocido cantante venezolano José Luis ‘Puma’ Rodríguez se vio envuelto en una polémica tras ser retirado de un vuelo de American Airlines con destino a Miami, luego de protagonizar un fuerte altercado con la tripulación. El incidente ocurrió en Quito, Ecuador, y generó amplio revuelo en redes sociales por las imágenes difundidas por pasajeros que captaron el tenso momento.

Durante el conflicto, Rodríguez, de 82 años, fue visto en la parte delantera del avión sosteniendo un teléfono móvil, aparentemente grabando la situación. “No me siento bien y de parte de la tripulación no me dejan estar acá, primera vez en mi vida”, se le escucha decir mientras explicaba los supuestos reclamos de los tripulantes.

El comandante del vuelo intervino de inmediato, exigiendo que el artista desembarcara de la aeronave: “¡Desembarque de mi avión ahorita! (…) Usted no puede hacer filmación. Usted es muy irrespetuoso con nuestros tripulantes”.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ?

Según medios como Telemundo y Clarín, el conflicto se originó por un maletín que Rodríguez colocó en un compartimento alejado de su asiento, en el que llevaba sus medicamentos, y que la tripulación y un pasajero le solicitaron mover sin recibir respuesta.

El altercado, que se viralizó rápidamente en redes sociales, dejó en evidencia la tensión entre el intérprete y el personal de vuelo, mientras los pasajeros documentaban la situación. Hasta el momento, ni Rodríguez ni la aerolínea han emitido un comunicado oficial sobre el incidente que interrumpió el viaje del cantante a Estados Unidos.