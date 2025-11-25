Bruce Willis: su familia confirma que donará su cerebro para el estudio de la demencia

La familia de Bruce Willis ha comunicado que, una vez que el reconocido actor fallezca, su cerebro será entregado a la comunidad científica para contribuir al estudio de la demencia frontotemporal (DFT), enfermedad que padece desde hace tres años. Desde que se confirmó su diagnóstico de afasia y posteriormente de DFT en 2023, sus hijas, su exesposa Demi Moore y su esposa Emma Heming Willis han mantenido una comunicación constante y transparente sobre la evolución de su estado de salud.

Investigación sobre demencia frontotemporal: un aporte decisivo

Emma Heming Willis reveló esta decisión tras la publicación del libro The Unexpected Journey, donde relata el proceso familiar desde que la enfermedad se hizo pública. Según explicó, donar el cerebro del actor podría ayudar a los especialistas a comprender mejor este tipo de demencia considerada rara, ya que el análisis de tejido cerebral post mortem permite identificar alteraciones proteicas y genéticas clave para mejorar los métodos de diagnóstico y tratamiento.

A lo largo de este periodo, ha sido Rumer Willis, la hija mayor del intérprete, quien ha mantenido informados a los seguidores sobre su día a día. La joven relató recientemente que su padre vive en una residencia adecuada para recibir cuidados intensivos permanentes, y que aunque a veces no la reconoce, sus visitas siguen siendo significativas para ambos. En redes sociales, expresó que el cariño compartido continúa siendo un vínculo esencial en esta etapa.

La familia ha enfrentado la situación con entereza, aunque Rumer confesó la dificultad de responder a quienes preguntan constantemente por la evolución del actor. Subrayó que la DFT conlleva un deterioro complejo y doloroso tanto para el paciente como para quienes lo rodean, pero insistió en que la decisión de apoyar la investigación científica busca que futuras familias enfrenten esta enfermedad con más respuestas que las que ellos tuvieron al inicio.