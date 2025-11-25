Documental peruano del Papa León XIV gana Premio Martín Fierro Latino 2025

El documental peruano ‘De Chiclayo al Vaticano: El Camino del Papa León XIV’ hizo historia al obtener el Premio Martín Fierro Latino 2025 en la categoría Educación y Cultura, consolidando a Chiclayo en la escena internacional del cine. La producción, dirigida por Horacio Vergara Arancibia y producida por LOT Plus, fue reconocida el 23 de noviembre durante la ceremonia realizada en el Marriott Miami Downtown – Brickell, siendo la primera vez que una obra originaria de esta ciudad recibe este prestigioso galardón.

El director Horacio Vergara Arancibia dedicó el premio a la ciudad de Chiclayo y a todo el Perú, destacando la participación de ciudadanos, autoridades y colegios en la realización del proyecto. “Este Martín Fierro es para Chiclayo y para todo Perú. La noticia no soy yo, la noticia es el documental del Papa”, afirmó el cineasta a RPP.

El documental narra la vida y recorrido espiritual de Robert Francis Prevost, quien tras décadas de labor pastoral en Chiclayo fue elegido Papa León XIV en 2025, convirtiéndose en el primer pontífice peruano. Grabado en locaciones de Chiclayo, Lima, Roma y el Vaticano, la obra explora el impacto del Papa en la región y su vínculo con la fe popular y la identidad latinoamericana, generando interés tanto en audiencias locales como internacionales.

OTRO RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

Estrenado en agosto de 2025, el filme ya había sido reconocido en el Festival Internacional de Cine de Salerno, consolidando su proyección global y el alcance de su mensaje sobre cultura, educación y valores espirituales. LOT Plus celebró el galardón como un motivo de orgullo para Chiclayo y todo el país. “Gracias a nuestro equipo por su pasión y compromiso, y felicitaciones especiales a Horacio Vergara Arancibia, quien recibió el premio representándonos con visión y liderazgo”, indicaron en un comunicado.