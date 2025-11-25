Kurt Villavicencio vuelve a Préndete: reemplazará a Karla Tarazona y Christian Domínguez en la conducción

Kurt Villavicencio volvió oficialmente a asumir la conducción del programa matutino "Préndete" de Panamericana Televisión este martes 25 de noviembre, en reemplazo de Karla Tarazona y Christian Domínguez.

El presentador fue presentado por su compañera en la conducción Rocío Miranda. "Muchísimas gracias Rocío y Francis. Bienvenidos a una mañana de información, entretenimiento y también de bastante chisme y raje por si acaso", fueron sus primeras palabras.

Fue durante el programa "La noche habla", programa conducido por Tilsa Lozano y Ric La Torre, donde se confirmó que Kurt reemplazará en la conducción a Karla Tarazona y Christian Domínguez, cuya ausencia en el magazine había generado diversos rumores en redes sociales

Situación de Karla Y Christian

Panamericana Televisión aclaró que Tarazona y Domínguez continúan formando parte de la familia del canal. "Hasta el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre el retiro de Karla Tarazona ni de Christian Domínguez. Ambos continúan formando parte de Panamericana Televisión y del equipo de 'Préndete'", indica el comunicado.