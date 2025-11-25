Hermana de Alejandra Baigorria tras visita de su madre: "el que se hace cargo de mí es mi papá"

Luego del fuerte accidente automovilístico que puso en riesgo su vida, Thamara Medina, hija de Verónica Alcalá y hermana de Alejandra Baigorria, reapareció públicamente y sorprendió con declaraciones sobre su entorno familiar. La modelo realizó un en vivo en TikTok para agradecer el apoyo recibido y aclarar quién la acompaña durante su proceso de recuperación.

“EL ÚNICO QUE SE HACE CARGO DE MÍ ES MI PAPÁ”

Desde la clínica donde permanece internada, Thamara contó que fue su padre quien llegó primero a Pisco tras enterarse del accidente, pues vive con él desde hace años. “Yo vivo con mi papá hace mucho tiempo, muchos años, y el único que se hace cargo de mí es mi papá”, expresó la joven modelo, quien aún se recupera de las lesiones sufridas cuando el vehículo en el que viajaba se volcó al evitar chocar contra un tráiler.

Asimismo, Thamara destacó que se siente agradecida por estar con vida y por las muestras de cariño que recibió de sus seguidores. “Hay gente que solo tiene a uno de ellos, otros no tienen a nadie, y hay que agradecer”, reflexionó durante la transmisión en vivo.

VERÓNICA ALCALÁ Y ALEJANDRA BAIGORRIA ACUDIERON A VISITARLA

Horas después del accidente, Verónica Alcalá fue captada por las cámaras de “Amor y Fuego” llegando a la clínica donde su hija fue trasladada. Aunque evitó dar declaraciones, se limitó a decir “todo perfecto” cuando la prensa le consultó sobre la salud de Thamara.

Por su parte, Alejandra Baigorria informó que su hermana se encuentra fuera de peligro y desmintió rumores sobre un posible consumo de alcohol. “Ella ha viajado por trabajo. Tiene 20 puntos en la cabeza y cuatro costillas rotas, pero gracias a Dios está bien, habla, está tranquila”, declaró la empresaria, quien llegó acompañada de su pareja, Said Palao.

Thamara, finalmente, afirmó que no mantiene una relación cercana con su madre, pero aseguró que entre ambas prevalece el respeto. “Vino a verme con mis hermanos y todo bien. Tampoco es que tengamos una relación cercana, pero con respeto”, concluyó, dejando claro que lo más importante para ella hoy es recuperarse y valorar la vida tras el accidente.