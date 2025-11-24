Pamela Franco festeja cumpleaños de Christian Cueva y le dedica mensaje: “Amor de mi vida, te amo”

A más de un año de haber oficializado su relación amorosa, Pamela Franco viajó hasta Ecuador el último fin de semana para estar presente en el cumpleaños de Christian Cueva, quien en esta fecha especial estuvo junto a las personas más quiere.

La expareja de Christian Domínguez gozó de los festejos junto a los padres de ‘Aladino’, quienes sorprendieron a su hijo en el país vecino. La exintegrante de Alma Bella se animó a cantar durante los agasajos al futbolista peruano.

MENSAJE DE PAMELA FRANCO PARA CHRISTIAN CUEVA

El amor que se juraron Christian Cueva y Pamela Franco hace más de 365 días al parecer será hasta la eternidad, ya que, la cantante de cumbia lo sorprendió en las redes sociales con una publicación que lo cautivo. “Te amooo… Feliz cumpleaños amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón”.

Para decorar el collage de fotos de Pamela, la exintegrante de Alma Bella no tuvo mejor idea que musicalizar el momento con la canción “Hasta el fin del mundo”, sencillo que grabó junto a ‘Aladino’ y hasta el momento ha superado las 3.5 millones de vistas.